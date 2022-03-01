В Сургуте столкнулись три иномарки: пострадала девушка Фото: УГИБДД России по ХМАО-Югре

На улице Республики в Сургуте 44-летняя женщина, управляя автомобилем «Вольво», при развороте налево вне перекрёстка, нарушила правила расположения транспортного средства на проезжей части и врезалась в «БМВ», за рулем которого находился 19-летний водитель. Затем «БМВ» отбросило на «Киа», которым управлял 32-летний мужчина. В результате ДТП пассажирка Киа, 24-летняя девушка получила травмы.

За сутки на территории округа зарегистрировано 3 дорожно-транспортных происшествия, в которых 3 человека получили травмы. Сотрудниками Госавтоинспекции задержано 6 водителей за управление транспортом в состоянии опьянения; 7 – за отказ от медицинского освидетельствования; 1 – за повторное управление транспортным средством с признаками опьянения; 15 водителей привлечены к ответственности за выезд на полосу встречного движения, 30 – за нарушение требований к перевозке детей.

ГИБДД Югры напоминает, что любое нарушение Правил дорожного движения может стать причиной тяжелых последствий и призывает участников дорожного движения к неукоснительному соблюдению ПДД.