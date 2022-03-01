Погода в Югре на 1 марта 2022 года: порывы ветра до 21 м/с Фото: Юлия Кучеренко

В течение суток местами по западным районам Югры, а именно: в Березовском районе, Белоярском районе, Октябрьском районе, Советском районе, Югорске и Нягани ожидается порывы ветра до 16-21 м/с.

В целом по Югре ожидается переменная облачность. На большей части территории небольшой снег. Ветер западный, северо-западный 10-15 м/с. Температура ночью -3, -8 °С, днем -1, -6°С.

В Ханты-Мансийске: Переменная облачность, небольшой снег. Ветер западный, северо-западный 10-15 м/с. Температура ночью -4, -6 °С, днем -1, -3 °С.

Подробный прогноз погоды смотрите в инфографике МЧС.

Погода в Югре 1 марта 2022. Фото: ГУ МЧС по ХМАО-Югре

В этот день, если ночью выпал снег, матери отправляли детей размести дорожку до колодца и мостки на пруду или реке. Верили, что это должно принести в дом счастье, а ребятишкам даст здоровья. Поскольку в древности на Ярилу отмечали Новый год, сложилась традиция не работать в этот день - причем сохранялась она долго, вплоть до 19 века. Начинались Ярилины хороводы - празднования в честь прихода весны. Но скорому теплу радоваться не стоило. В народе говорили: «Если с первых дней весна разгульна, не застенчива - обманет, верить нечего».