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Общество28 февраля 2022 10:25

В Нефтеюганске из-за многочисленных нарушений закрыли кафе

Роспотребнадзор Югры возбудил и направил в суд уголовное дело
Виктория Терина
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В Нефтеюганске из-за многочисленных нарушений закрыли кафе

В Нефтеюганске из-за многочисленных нарушений закрыли кафе

Фото: Татьяна Коркина

Роспотребнадзор Югры возбудил и направил в суд уголовное дело об административном правонарушении кафе « ZAM ZAM», которым управлял один из предпринимателей Нефтеюганска.

Среди многочисленных нарушений в кафе отсутствовали документации на сырье и продукты, отсутствовали технологические карты на производимую продукцию. Кроме того, в кафе нарушены требования хранения отдельных видов пищевой продукции, а также отсутствовали дезинфицирующие средства.

За эти и другие нарушения федерального закона предприниматель привлечен к административной ответственности. Суд назначил ему административное наказание и приостановил работу кафе на 14 суток.