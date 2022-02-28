В Нефтеюганске из-за многочисленных нарушений закрыли кафе Фото: Татьяна Коркина

Роспотребнадзор Югры возбудил и направил в суд уголовное дело об административном правонарушении кафе « ZAM ZAM», которым управлял один из предпринимателей Нефтеюганска.

Среди многочисленных нарушений в кафе отсутствовали документации на сырье и продукты, отсутствовали технологические карты на производимую продукцию. Кроме того, в кафе нарушены требования хранения отдельных видов пищевой продукции, а также отсутствовали дезинфицирующие средства.

За эти и другие нарушения федерального закона предприниматель привлечен к административной ответственности. Суд назначил ему административное наказание и приостановил работу кафе на 14 суток.