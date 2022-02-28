В машине у жителя Пыть-Яха нашли наркотики Фото: Татьяна Коркина

В Пыть-Яхе у местного жителя нашли около 1 грамма наркотиков. Полицейские осматривали его автомобиль и в подлокотнике между двумя передними сиденьями, обнаружили и изъяли коробку белого цвета, внутри которого находился сверток белой бумаги с подозрительным веществом. Эксперты подтвердили наличие наркотиков в его составе.

Полицейские выяснили, что 34-летний мужчина купил вещество для себя через Интернет. Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств». Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.

Напомним, мы писали ранее о том, что наркосбытчик привез в Югру наркотики в банках из под детской молочной смеси.