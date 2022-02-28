В Югре сразу 16 человек стали жертвами мошенников за сутки и потеряли 10,5 миллионов рублей Фото: Юлия Кучеренко

В Югре сразу 16 человек стали жертвами мошенников за сутки. Они потеряли 10,5 миллионов рублей за день. Все пострадавшие югорчане пытались заработать на различных финансовых платформах.

Самой крупной суммы лишилась пенсионерка из Мегиона. Она перевела брокерам 2 миллиона 731 тысячу рублей. Большинство денег были кредитными, после того, как злоумышленники получили деньги, то сразу перестали выходить на связь.

Жители Лангепаса и Нефтеюганского района тоже решили подзаработать и вложили свои сбережения в акции мошенников. Как итог – потеря 1,5 миллиона рублей и заявления в полицию.

Ещё одно преступление произошло с жителем Сургута. Он решил пополнить свои запасы и нашел объявление о дополнительном заработке. Связался с автором объявления и перевел ему задаток в сумме 20 тысяч рублей, так и не дождавшись обещанного дохода.

По всем случаям возбуждены уголовные дела.