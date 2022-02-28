В Нижневартовске пройдет городской Слет актива молодежи Фото: "Молодёжный центр Нижневартовск"

В Нижневартовске с 14 по 18 марта 2022 года пройдёт городской Слёт актива молодёжи. Участие в мероприятии примут студенты образовательных организаций города. На базе арт-резиденции «Ядро» организуют тематические площадки «Открытый разговор».

На тему «Социальное проектирование как способ реализации молодежных инициатив» 15 марта выступит председатель РОО «Югорский интеллектуальный клуб», автор, куратор социальных проектов в Сургуте , эксперт Общественной палаты Югры Ольга Сидорова.

А 17 марта пройдет выступление Вадима Матвеева, который является экспертом создания увлекательного обучения, проектного менеджмента, финансовой грамотности в Санкт-Петербурге. Темой его выступления станет «Финансовая грамотность: как превратить мечту в цель и как управлять эмоциональными покупками».

В течение недели с активными студентами города пройдут съёмки шоу «Громкий разговор» и «Остаколи». Все выпуски шоу будут опубликованы в группе «Молодёжный центр Нижневартовск».