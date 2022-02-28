В Пыть-Яхе, по вине нетрезвого водителя, произошла авария, в которой пострадали три человека Фото: УГИБДД России по ХМАО-Югре

На улице Тепловский тракт в Пыть-Яхе, 45-летний водитель автомобиля «УАЗ», выехал на встречку и врезался в «Рено», за рулем которого находился 63-летний мужчина, а затем и с автомобилем «Киа», под управлением 32-летнего мужчины. В результате ДТП водитель и 2 пассажира Киа, 50-летняя женщина и 15-ти летняя девочка, а также водитель УАЗ получили травмы. Позже выяснилось, что водитель УАЗ был пьян.

Всего за сутки на территории округа зарегистрировано 6 дорожно-транспортных происшествий, в которых 9 человек получили травмы. Сотрудниками Госавтоинспекции задержано 30 водителей за управление транспортом в состоянии опьянения; 16 – за отказ от медицинского освидетельствования; 4 – за повторное управление транспортным средством с признаками опьянения; 31 водитель привлечен к ответственности за выезд на полосу встречного движения, 119 – за нарушение требований к перевозке детей.

ГИБДД Югры напоминает, что любое нарушение правил дорожного движения может стать причиной тяжелых последствий и призывает участников дорожного движения к соблюдению ПДД.