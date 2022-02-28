В Нижневартовске слесарь сорвал багажник на чужом авто и украл строительные электроприборы Фото: Татьяна Коркина

В Югре за выходные зарегистрировано 123 преступления, по горячим следам раскрыто 88. Так, в полицию Кондинского района обратился специалист одной из организаций и сообщил о краже. После проверки полицейские нашли подозреваемого, который украл жилой вагон с кустовой площадки около села Болчары. Стоимость похищенного оценивается в 600 тысяч рублей.

В Нижневартовске мужчина в районе одного из домов по улице Пионерская, сорвав багажник с автомобиля югорчанина, украл строительные электроприборы, общей стоимостью 15 тысяч рублей. Подозреваемый работает слесарем и уже признался в преступлении. В Ханты-Мансийске 31-летний подозреваемый расплатился за покупки в различных магазинах чужой картой, которую нашел на улице.

Ещё одно преступление произошло в Нижневартовске. Неоднократно судимый мужчина зашел в мастерскую по ремонту техники и украл 9 телефонов и ноутбук. Злоумышленник задержан.

По всем случаям возбуждены уголовные дела.