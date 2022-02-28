С начала прививочной кампании в Югру поступило больше миллиона комплектов вакцин от COVID-19 Фото: Администрация Сургутского района

С начала вакцинации от коронавируса в Югру поступило больше миллиона комплектов вакцин, а именно: 958 948 комплектов «Гам-КОВИД-Вак»; 52 920 комплектов «ЭпиВакКорона»; 11 325 комплектов «КовиВак»; 268 056 комплектов «Спутник Лайт»; 1200 комплектов «Спутник М».

По последним данным, первым компонентом привиты больше 1 миллиона югорчан. Коллективный иммунитет в округе составляет 55,2%.

– Вакцинация – единственная действенная мера в борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Многие жители Сургутского района проставили курс прививок от коронавируса и начали второй курс. Только такой профилактической мерой есть шанс избежать тяжелых последствий заболевания, – отметила главный специалист службы по реализации отдельных полномочий в сфере здравоохранения администрации Сургутского района Анастасия Насырова.