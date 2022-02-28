Погода в Югре на 28 февраля 2022 года: сильный ветер Фото: Юлия Кучеренко

В последний день зимы в Югре будет облачно с прояснениями. Днем местами в Югре (в Березовском, Белоярском и Сургутском районах) ожидается усиление ветра порывами до 15 – 18 м/с. Ночью в ХМАО местами небольшой снег, днем преимущественно без осадков. Ветер западных направлений 8 – 13 м/с. Температура воздуха ночью -8, -13 °С, при прояснениях -15, -20 °С, днем +1, -4 °С, на востоке округа до -10 °С.

О погоде в этот день говорили: «На Онисима Овчарника зима становится безрогой». Считалось, что зима борется с весною: «кому идти вперед, а кому вспять повернуть». Большие сосульки в это время предвещали, что весна будет долгой.