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Общество27 февраля 2022 7:12

Синоптики обещают югорчанам сильный ветер

Сергей Швецов
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Синоптики обещают югорчанам сильный ветер.

Синоптики обещают югорчанам сильный ветер.

Фото: Вадим Бегун

Синоптики обещают югорчанам сильный ветер сегодня, 27 февраля днём по восточной половине Ханты-Мансийского автономного округа. Здесь ожидаются порывы ветра до 15-17 метров в секунду.

– В остальных территориях региона порывы будут от 7 до 12 метров в секунду, – добавили в местном гидрометеоцентр.

Последние два дня февраля и 1 марта, по данным синоптиков, в Югре будет переменная облачность и местами выпадет снег. Температура ночью опустится в среднем по региону до -9,-14 °С, при прояснениях до -20 °С. Днём воздух будет прогреваться до 0,-5°С. Порывистый ветер сохранится до начала марта по востоку Югры.