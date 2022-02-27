Погода в Югре 27 февраля 2022 года: местами небольшой снег

В Югре местами небольшой снег. Фото: Вадим Бегун

По ХМАО: Переменная облачность. Местами небольшой снег. Ветер юго-западный, западный 7-12 м/с, днем местами порывы 15-17 м/с. Температура ночью -4,-9 °С, при прояснениях до -14 °С, днем +1,-4°С.

По г. Ханты - Мансийску: Переменная облачность. Ночью без осадков, днем небольшой снег. Ветер юго-западный, западный 7-12 м/с. Температура ночью -6,-8 °С, днем 0,-2 °С.

27 февраля почитается память святого равноапостольного Кирилла. В старину в этот день отмечались "Бабьи взбрыксы" - в этот день повитухи принимали с гостинцами женщин, у которых они принимали роды. В прежние времена заметили, что хорошая погода на Кирилла говорит о том, что вскоре наверняка ударят крепкие морозы.