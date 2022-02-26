Коронавирус в Югре, последние новости на 26 февраля 2022 года: скончались 8 человек

Последние новости о коронавирусе в Югре

В Югре продолжают регистрировать смертельные случаи коронавируса. За сутки в регионе от инфекции умерли еще восемь человек. Всего за период пандемии в округе скончался 2 342 человека с подтвержденным COVID-19. Кроме того, в округе продолжают регистрировать новые случаи заражения, за день выявлен 1 081 инфицированный. Больше всего случаев выявлено в Ханты-Мансийске - 248, далее идут Советский район - 128 и Сургут - 124.

В России выявлено 122 995 человек с COVID-19, госпитализировано - 14 324. Всего в стране зарегистрировано 16 175 023 случая. Излечились от коронавируса 181 343 человека, скончались - 793.