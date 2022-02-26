Коронавирус в Югре, последние новости на 26 февраля 2022 года: заразился 1 081 человек

Последние новости о коронавирусе в Югре Фото: Вера Зенина

В Югре за сутки зарегистрировано 1 081 заражение COVID-19 в 22 муниципалитетах. За весь период пандемии в регионе подтверждено 190 539 случаев коронавируса, из них активных - 34 763. Выздоровели с начала пандемии 153 434 человека, скончались - 2 342, из них 8 - за последние сутки.

Больше всего случаев выявлено в Ханты-Мансийске - 248, далее идут Советский район - 128 и Сургут - 124.Картина заболеваемости по другим населенным пунктам выглядит следующим образом:

Фото: Оперштаб Югры

В России выявлено 122 995 человек с COVID-19, госпитализировано - 14 324. Всего в стране зарегистрировано 16 175 023 случая. Излечились от коронавируса 181 343 человека, скончались - 793.