В Югре врачи окружного кардиодиспансера поставили на ноги двух пациентов старше 80 лет с тяжелыми пороками сердца

Фото: департамент здравоохранения Югры

В Югре врачи окружного кардиодиспансера успешно прооперировали пожилых людей с тяжелыми пороками сердца. Как сообщили в региональном департаменте здравоохранения, пациенты поступили в клинику с критическим стенозом аортального клапана. В силу возраста и сопутствующих заболеваний было решено применить транскатетерное протезирование аортального клапана. Данная процедура позволяет устранить патологию без подключения искусственного кровообращения.

- Люди старшего поколения, как правило, имеют сочетание сразу нескольких заболеваний. Альтернативной методикой хирургической коррекции является транскатетерное протезирование аортального клапана. Уже на следующий день после операции пациентов переводят в обычную палату. Потребность населения в таких операциях будет возрастать: за последние 10 лет в нашей стране доля численности населения старше трудоспособного возраста увеличилась с 21% до 25%, - рассказала главврач окружного кардиодиспансера Ирина Урванцева.

Кстати, в кардиоцентре такие хирургические вмешательства проводят уже 9 лет. В 2021 году было выполнено 15 операций по замене клапана, а в этом году планируется провести еще 17. Для жителей округа они бесплатные.