В Нижневартовске более ста семей получили ключи от новых квартир

Фото: администрация Нижневартовска

В Нижневартовске сразу 117 семей получили ключи от новых квартир, об этом сообщили в пресс-службе местной администрации.

Горожане заселятся в новый дом по адресу: ул. Интернациональная, д. 1, к. 1 в мкр. МЖК. На данный момент в эксплуатацию сданы подъезды с четвертого по шестой. Все квартиры в них спроектированы для семейного заселения и сдаются в чистовой отделке. Ремонт выполнен в нейтральных тонах с использованием современных отделочных материалов.

- На территории дома предусмотрено размещение площадок для детей, зон отдыха для взрослых, элементов благоустройства и озеленение. Внутриквартальные проезды оборудованы парковочными карманами для гостевых автостоянок, позже вдоль улицы создадут экопарковки. В каждом подъезде обустроены отдельные колясочные, где жильцы смогут хранить детский транспорт, включая велосипеды, - сообщили в мэрии.

В последующем, когда сдадут остальные подъезды, в новые квартиры переедет еще 151 семья.