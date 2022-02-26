В Ханты-Мансийске врачи успешно проводят ботулинотерапию маленьким пациентам с ДЦП

Фото: департамент здравоохранения Югры

В Ханты-Мансийске врачи детской поликлиники успешно проводят ботулинотерапию маленьким пациентам с ДЦП. Как сообщили в окружном департаменте здравоохранения, эта процедура позволяет облегчить состояние ребенка, временно снизить мышечный тонус и улучшить двигательную активность.

- Оптимальный возраст для проведения этой терапии - от 2 до 10-12 лет. Это тот период у ребенка, когда нет еще выраженных ортопедических осложнений в виде контрактур. Если они появляются, этот метод может применяться для купирования болевого синдрома или облегчения ухода за пациентами. Терапия назначается по показаниям. Эффект у некоторых пациентов длится до 6-8 месяцев. Клинические рекомендации позволяют нам проводить эту процедуру больному, при необходимости, каждые 3-4 месяца, - рассказала детский невролог Ольга Татаринова.

Терапия проходит под ультразвуковым контролем, что позволяет увеличивать точность введения лекарства.

Сейчас на учете в детской поликлинике Ханты-Мансийска состоят около ста пациентов с диагнозом ДЦП. Многим из них необходима ботулинотерапия.