В Югре отменили обязательное ПЦР-тестирование на коронавирус по возвращении из отпусков Фото: Татьяна Коркина

Оперативный штаб Югры новые антиковидные меры. Для югорских работодателей отменена необходимость допускать на работу сотрудников, возвращающихся из командировок, отпусков, только при наличии отрицательного результата ПЦР-теста.

Кроме этого, отменен запрет на проведение строительных, ремонтных, погрузочно-разгрузочных и других работ, нарушающих тишину и покой граждан, в рабочие дни с 19:00 текущего дня до 15:00 следующего дня, в любое время в воскресенье и нерабочие праздничные дни.

Работа детских игровых комнат, других развлекательных центров для детей приостановлена до 31 марта. Также продлено предоставление услуг регистрации брака, с одновременным нахождением в помещении лиц из расчета помещения 1 квадратный метр на человека, но не более 8 человек, включая сотрудника учреждения. А органам местного самоуправления рекомендовано отменить выездные мероприятия по государственной регистрации актов гражданского состояния и другие торжества. В торговых центрах сохранен запрет посещения торговых центров подростков, без сопровождения родителей или законных представителей.

В оперативном штабе региона подчеркивают, что решение направлено на обеспечение безопасности граждан в период пандемии COVID-19.