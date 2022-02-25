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Происшествия25 февраля 2022 14:17

Жительница Урая хотела помочь подруге, но попалась на уловки аферистов и потеряла деньги

Возбуждено уголовное дело
Виктория Терина
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Жительница Урая хотела помочь подруге, но попалась на уловки аферистов и потеряла деньги

Жительница Урая хотела помочь подруге, но попалась на уловки аферистов и потеряла деньги

Фото: Юлия Кучеренко

В полицию Урая обратилась 40-летняя женщина и сообщила, что с её карты украли 26 тысяч рублей. Женщина стала жертвой мошенников.

Югорчанке позвонила знакомая с просьбой воспользоваться ее картой, так как своей у нее нет. Подруга пояснила, что продает детскую кроватку и у покупателя есть карта только такого банка.

Через некоторое время с югорчанкой связалась та самая покупательница и попросила сообщить код из смс сообщения, чтобы якобы подтвердить перевод. Женщина отказалась, мотивировав свое решение, что покупательница мошенница и разводит ее на деньги. В ответ аферистка убедительно заявила, что якобы переводит деньги с кредитной карты и именно поэтому требуется код подтверждения получателя, жительница Урая сдалась и сообщила код мошеннице.

Спустя время северянка заметила списание денег и позвонила своей знакомой, рассказав о случившемся, после чего обратилась в полицию с заявлением.

Возбуждено уголовное дело.