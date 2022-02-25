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Общество25 февраля 2022 13:58

Пойковская поселенческая библиотека "Наследие" устраивает заседание клуба настольных игр

Жителей Нефтеюганского района приглашают поиграть
Виктория Терина
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Пойковская поселенческая библиотека "Наследие" устраивает заседание клуба настольных игр Фото: Администрация Нефтеюганского района

Пойковская поселенческая библиотека "Наследие" устраивает заседание клуба настольных игр Фото: Администрация Нефтеюганского района

Жителей Нефтеюганского района приглашают поиграть в "Настольные игры". Покорить вселенную "Звёздных войн" или с помощью войск и интриг завоевать "Железный трон". Об этом сообщили в администрации района.

Мероприятия проводятся каждую субботу в 16:00 в пойковской поселенческой библиотеке "Наследие" и называется заседанием клуба настольных игр. В коллекции уже больше 50 различных настолок, от классических игр "Цитадели", "Имаджинариум" и "Манчкин" до ролевых - Dungeons and Dragons, Зов Ктулху и Дневник Авантюриста.

- Очень важным положительным качеством современных настольных игр я считаю их способность объединять людей и организовывать совместный интеллектуальный досуг в спокойной дружественной обстановке. Это шанс вытащить человека из онлайн-среды в реальное общение хотя бы и на базе игровой модели, - рассказал основатель клуба настольных игр Роман Кельбер.