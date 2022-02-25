В Нижневартовске вахтовик лишился 108 тысяч рублей, пообедав в одном из городских кафе Фото: Татьяна Коркина

В Нижневартовске 59-летний вахтовик лишился 108 тысяч рублей, просто пообедав в одном из городских кафе. Мужчина не местный, в Нижневартовск приехал из Башкортостана и на днях решил перекусить в одном из городских кафе.

Когда пришло время расплачиваться, вахтовик попросил официантку помочь с онлайн-переводом, ссылаясь на то, что плохо видит, и уже не трезв. Официантка взяла мобильный телефон и отошла ненадолго, якобы списать деньги за обед. Через некоторое время женщина вернулась и отдала телефон хозяину. Мужчина вызвал такси и поехал домой, но когда хотел перевести водителю за проезд, обнаружил, что со счета пропали все деньги. Сначала он попытался разобраться во всем сам, подумал, что возможно по ошибке списали больше положенного, но деньги ему не вернули и тогда мужчина обратился в полицию.

Полицейские задержали подозреваемую, которая во всем созналась, пояснив, что действительно, когда помогала оплатить счет мужчине, перевела деньги себе на карту.

Возбуждено уголовное дело по статье "кража". Подозреваемая находится под подпиской о невыезде.