Югорчанин, пытаясь сохранить свои деньги доверился мошенникам и отдал им 119 тысяч рублей

За сутки мошенники «заработали» на доверчивости югорчан больше 1 миллиона рублей Фото: Юлия Кучеренко

За сутки мошенники «заработали» на доверчивости югорчан 1 миллион 265 тысяч рублей. Жертвами стали жители Сургута, Ханты-Мансийска, Радужного, Кондинского района, Нягани, Пыть-Яха, Березово, Сургутского и Октябрьского районов.

Так, в Кондинском районе 15-летний подросток решил купить на одном из сайтов микрофон. Нашел подходящее объявление, а после общения с продавцом, перевел ему 5 тысяч рублей. После чего, мошенник перестал выходить на связь. А вот житель Пыть-Яха под предлогом сохранения своих накоплений потерял 119 тысяч рублей. Ему позвонил мошенник, представившись специалистом финансового отдела банка, а потом трубку взял мнимый полицейский, сообщивший, что все деньги нужно срочно перевести на безопасный счет.

Ещё одной жертвой аферистов стал житель Сургута, который потерял свои деньги, пытаясь сохранить бонусы. Мошенник рассказал, что у мужчины есть 1,5 тысячи бонусов, которые он может перевести в деньги, а для этого ему необходимо сообщить четыре последние цифры карты, на которую нужно зачислить деньги и код в смс. Доверчивый мужчина сообщил всю секретную информацию и потерял 27 тысяч рублей.

По всем случаям возбуждены уголовные дела.