Жителя Нягани будут судить за распространение наркотиков Фото: Татьяна Коркина

Ханты-Мансийская межрайонная прокуратура утвердила обвинение против 26-летнего жителя Нягани. Он обвиняется в "покушении на незаконный сбыт наркотиков, совершенный с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере".

По информации ведомства, в сентябре 2021 года обвиняемый купил синтетические наркотики для дальнейшего незаконного сбыта. Молодого человека задержали, у него нашли 20 свертков с запрещенными веществами, которые предназначались для продажи наркоманам. Кроме того, полицейские нашли «закладку» с наркотиками, которую он должен был забрать и распространить.

Обвиняемый находится под стражей. Уголовное дело направлено в суд.