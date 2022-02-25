В Сургутском районе от коронавируса привились больше 60 тысяч человек Фото: Татьяна Коркина

В Сургутском районе привились от коронавируса больше 60 тысяч человек. Прививочная кампания от коронавируса продолжается.

– Прививку от коронавируса поставили 60 661 житель Сургутского района. План по достижению коллективного иммунитета выполнена муниципалитетом на 83%. Активнее всех в темпах вакцинации у нас стабильно Русскинская, Локосов, Ульт-Ягун, – рассказала главный специалист службы по реализации отдельных полномочий в сфере здравоохранения администрации Сургутского района Анастасия Насырова.

В обновленных правилах появились еще две группы людей, которые могут рассчитывать на QR-коды. Во-первых, это те, у кого был положительный ПЦР-тест, а теперь есть антитела, но если в период болезни человек не обращался в поликлинику. В этом случае сертификат выдается на год. Во-вторых, код могут получить те, кто ПЦР-тест не делал или у кого он был отрицательным. В таком случае сертификат выдается на полгода, но при этом его повторная выдача не предусмотрена.