Погода в Югре на 25 февраля 2022 года: снег и ветер Фото: Юлия Кучеренко

В Югре 25 февраля 2022 года будет облачно с прояснениями. Ночью возможен небольшой снег и западный ветер порывами 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -4, -9 °С, при прояснениях -14, -19 °С. Днем по западной половине округа преимущественно без осадков, а по восточной половине небольшой снег. Ветер западный 7-12 м/с. Днем потеплеет до -2, -7 °С, но местами до -7, -12 °С.

В Ханты-Мансийске также облачно с прояснениями. Ночью небольшой снег, днем преимущественно без осадков. Ветер западный 7-12 м/с. Температура ночью -7, -9 °С, днем -5, -7 °С.

Подробный прогноз погоды смотрите в инфографике МЧС.

Погода в Югре 25 февраля 2022. Фото: ГУ МЧС по ХМАО-Югре

На Руси говорили, что на Алексия (Алексея) начинает таять снег, поэтому хорошо ловится рыба. В день Алексея выносили на мороз посевные семена - считалось, что так они дадут лучший урожай. Также поступали и с пряжей, при этом приговаривали: «Морозишь пряжу после Власия (его день отмечался накануне) - будешь с деньгами на масленицу». Считалось, что мороженые нитки будут ровнее. По погоде примечали: чем холоднее на Алексея - тем теплее будет март.