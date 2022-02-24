В Югре пройдут массовые проверки водителей на трезвость Фото: УГИБДД России по ХМАО-Югре

ГИБДД Югры возьмутся за нетрезвых водителей. Мероприятия по массовой проверке водителей на трезвость пройдут 25 февраля, 4 и 11 марта текущего года на автодороге «Тюмень – Тобольск – Ханты-Мансийск». Об этом сообщили в Госавтоинспекции Югры.

- Сотрудниками отдельного батальона ДПС окружной Госавтоинспекции, будут проведены профилактические мероприятия по массовой проверке водителей на предмет управления транспортными средствами с признаками опьянения - говорится в сообщении.

Дорожные полицейские напоминают, что за управление транспортным средством в состоянии опьянения, за отказ проходить медицинское освидетельствование на состояние опьянения в медучреждении предусмотрено наказание в виде лишения права управления транспортными средствами на срок от одного года шести месяцев с наложением административного штрафа в размере тридцати тысяч рублей.

- Нетрезвые водители создают опасность на дороге, ставя под угрозу не только свою жизнь и здоровье, но и других участников дорожного движения. Помните, безопасность на дорогах зависит от вас - отметили в УГИБДД России по ХМАО-Югре.