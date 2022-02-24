Полиция Югры нашла мошенницу, которая обманывала своих жертв обменом старых денег на новые Фото: Юлия Кучеренко

Полиция Югры выяснила местонахождение подозреваемой в двух мошенничествах, которые совершены под предлогом обмена старых денег на новые. Ею оказалась 22-летняя уроженка Владимирской области.

Как сообщили в пресс-службе УМВД России по ХМАО - Югре, злоумышленница приехала в Сургут из Москвы и в этот же день позвонила местной жительнице. Представившись директором пенсионного фонда, она сообщила о якобы смене денежных купюр старого образца на новые. Она убедила женщину в необходимости замены банкнот и велела передать все деньги сотруднице пенсионного фонда, которая придёт к ней домой. Югорчанка поверила мошеннице и передала пришедшей к ней женщине 400 тысяч рублей.

После этого аферистка отправилась в Ханты-Мансийск, а по дороге она позвонила очередной жертве, которой также сообщила о смене купюр. На следующий день она забрала у югорчанки 1 миллион рублей.

Оперативники и следователи выяснили, что злоумышленница находится в Красноярске и собирается совершить очередное преступление. Эту информацию оперативники Югры передали коллегам из Красноярского края, а те в свою очередь, задержали аферистку в момент, когда она уходила от своей жертвы с полутора миллионами рублей.

Сейчас подозреваемая находится в СИЗО Красноярска. Расследование продолжается.