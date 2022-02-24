Югра
ФотоВидеоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Югра
ФотоВидеоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Югра
+3°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия24 февраля 2022 13:45

Полиция Югры нашла мошенницу, которая обманывала своих жертв обменом старых денег на новые

Сейчас подозреваемая находится в СИЗО
Виктория Терина
КомментироватьОставить комментарий(0)
Полиция Югры нашла мошенницу, которая обманывала своих жертв обменом старых денег на новые

Полиция Югры нашла мошенницу, которая обманывала своих жертв обменом старых денег на новые

Фото: Юлия Кучеренко

Полиция Югры выяснила местонахождение подозреваемой в двух мошенничествах, которые совершены под предлогом обмена старых денег на новые. Ею оказалась 22-летняя уроженка Владимирской области.

Как сообщили в пресс-службе УМВД России по ХМАО - Югре, злоумышленница приехала в Сургут из Москвы и в этот же день позвонила местной жительнице. Представившись директором пенсионного фонда, она сообщила о якобы смене денежных купюр старого образца на новые. Она убедила женщину в необходимости замены банкнот и велела передать все деньги сотруднице пенсионного фонда, которая придёт к ней домой. Югорчанка поверила мошеннице и передала пришедшей к ней женщине 400 тысяч рублей.

После этого аферистка отправилась в Ханты-Мансийск, а по дороге она позвонила очередной жертве, которой также сообщила о смене купюр. На следующий день она забрала у югорчанки 1 миллион рублей.

Оперативники и следователи выяснили, что злоумышленница находится в Красноярске и собирается совершить очередное преступление. Эту информацию оперативники Югры передали коллегам из Красноярского края, а те в свою очередь, задержали аферистку в момент, когда она уходила от своей жертвы с полутора миллионами рублей.

Сейчас подозреваемая находится в СИЗО Красноярска. Расследование продолжается.