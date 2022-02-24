Житель Мегиона приговорен к 6 годам тюрьмы за финансирование терроризма Фото: Татьяна Коркина

В Югре состоялся суд и вынесен приговор 26-летнему жителю Мегиона. Он признан виновным в финансировании терроризма и призыву к осуществлению террористической деятельности.

В апреле 2016 года осужденный, содействуя деятельности организации, признанной террористической, перевел со своей карты 30 тысяч рублей на банковскую карту ранее знакомой уроженки Дагестана, которая на территории Турции обналичила полученные деньги и передала представителю террористической организации.

Кроме того, в августе 2020 года осужденный, находясь в Мегионе и используя доступ к интернету, создал в мессенджере публичный информационный канал и размещал в нем материалы, а также изображения, оправдывающие терроризм и действия участников незаконных вооруженных формирований. Вся эта информация содержала призывы к участию в деятельности террористической организации, а также к уничтожению людей иных религиозных взглядов.

- Приговором Центрального окружного военного суда осужденному назначено наказание в виде лишения свободы на срок 6 лет с отбыванием в колонии общего режима - сообщили в СУ СК РФ по ХМАО-Югре.