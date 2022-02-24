В Нижневартовске отремонтируют почти 4 километра дорог

Фото: администрация Нижневартовска

В предстоящий сезон в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги» в Нижневартовске отремонтируют 3 километра 52 метра асфальтового покрытия. Как сообщили в городской администрации, на работы потратят свыше 223 миллионов рублей.

Таким образом, в порядок приведут следующие участки:

- ул. Маршала Жукова (от ул. Ленина до ул. Мира);

- ул. Мира (от ул. Индустриальной до ул. Кузоваткина);

- ул. Школьная;

- ул. Зимняя (от ул. Интернациональной до ул. Маршала Жукова);

- участок автодороги от ул. 15П до ул. Маршала Жукова;

- ул. Декабристов (от ул. Молодежной до ул. Заводской).

Согласно результатам инструментальной диагностики, все шесть участков находятся в ненормативном состоянии: имеются трещины, просадки, колейность, разрушен асфальт.