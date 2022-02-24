В Сургуте пьяная женщина зарезала сожителя ножом Фото: СУ СК РФ по ХМАО-Югре

В Сургуте СУ СК России по ХМАО-Югре возбуждено уголовное дело против 63-летней местной жительницы, которая подозревается в убийстве.

По информации ведомства, вечером 22 февраля 2022 года, пьяная подозреваемая поругалась со своим 39-летним сожителем. Ссора произошла из-за оскорблений и унижений с его стороны. Обиженная женщина ударила мужчину бытовым ножом в грудь. От полученной раны мужчина умер на месте происшествия, а злоумышленница ушла из квартиры и направилась в магазин. Вернувшись и осознав произошедшее, она сообщила о смерти сожителя в скорую.

- По уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств преступлений, следователем направлено в суд ходатайство о заключении подозреваемой под стражу. Расследование продолжается - сообщили в СУ СК РФ по ХМАО-Югре.

Напомним, мы писали ранее о том, что в Мегионе пьяная горожанка зарезала сожителя и пришла в полицию с повинной.