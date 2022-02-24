На зимних межмуниципального значения в Октябрьском районе ограничили движение большегрузов Фото: Администрация Нефтеюганского района

Из-за погоды на зимних автомобильных дорогах межмуниципального значения в Октябрьском районе продолжается ограничение движения транспорта массой более 15 тонн. Это связано с тем, что температура воздуха близка к 0 °С.

Ограничения дейтсвуйют на зимних дорогах: "п. Сергино - пгт. Андра"; "пгт. Приобье - с. Перегребное", в том числе "Подъезд к с. Перегребное"; «д. Нарыкары - д. Мулигорт - с. Перегребное»; «п. Урманный - с.Каменное»

Для контроля безопасности на зимних автодорогах "п. Сергино - пгт. Андра", "пгт. Приобье - с. Перегребное" и «д. Нарыкары - д. Мулигорт - с. Перегребное», оборудованы посты регулирования, на которых работают сотрудники частной охранной организации. Они будут отслеживать пропуск большегрузных автомобилей массой больше установленных ограничений (но не больше допустимой грузоподьемности ледовых переправ). Таким большегрузам можно будет проезжать только ночью, одиночным порядком при условии, что температура воздуха опустится ниже -5°С.

При более высоких значениях температуры воздуха пропуск транспорта массой более установленных ограничений будет прекращен.