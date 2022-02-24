В Югре снизилось количество госпитализаций пациентов с коронавирусом Фото: Департамент здравоохранения ХМАО-Югры

Ситуация с заболеванием коронавирусом в Югре остается напряженной, число болеющих – на высоком уровне. Как сообщили в Оперативном штабе, растет доля заразившихся среди детей, но при этом за последнюю неделю зафиксировано на треть меньше случаев заражения коронавирусом, чем за семь предыдущих дней. Чаще всего югорчане переносят COVID-19 в виде ОРВИ. На 22% снизилось и количество госпитализаций пациентов с коронавирусом за последнюю неделю.

Показатель коллективного иммунитета в Югре составляет 55,7 %. Правительство РФ выделило Югре 11,3 миллиона рублей для усиления работы call-центров поликлиник, эти средства направят на оплату труда медработников, оказывающих консультативную помощь с применением телемедицины в том числе пациентам с коронавирусом.

В начале марта в Ханты-Мансийске пройдет Всемирный конгресс оленеводов. Для безопасности участников и гостей мероприятия, а также для жителей города создадут все необходимые условия.

Отметим, что теперь югорчане могут получить COVID-сертификат на основании анализа на антитела, он формируется только для тех, кто не делал прививку от коронавируса или не получал QR-код как переболевший.