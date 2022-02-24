В Сургутском районе благоустроят 6 крупных общественных пространств Фото: Администрация Сургутского района

В Сургутском районе в этом году благоустроят 6 крупных общественных пространств. Об этом сообщил глава Сургутского района Андрей Трубецкой во время отчета перед депутатами.

– Реализовано 19 мероприятий по благоустройству на сумму 199 миллионов рублей. Реализованы большие проекты в 6 поселениях: «Экстрим парк в г.п. Барсово», парк в 6 микр. г.п. Фёдоровский., Центральная площадь в с.п. Нижнесортымский, парк в микр. 9 г.п. Лянтор, Бардовская площадь в п. Высокий Мыс многофункциональная площадка в с.п. Ульт-Ягун, – рассказал Андрей Трубецкой.

По его словам, за последние 5 лет реализовано 92 проекта благоустройства, на сумму 625 миллионов рублей. В последние три года район активно стал привлекать на эти цели окружные и федеральные деньги. В 2022 году шесть поселений Сургутского района украсят новые арт-объекты, зоны отдыха и скверы. На это направят 201 миллион рублей.

– В посёлке Фёдоровском победителем голосования стала аллея «Московская», она включит в себя сквер и сеть пешеходных дорожек, атрибуты городской мебели, освещение и видеонаблюдение. Второй объект – сквер в пятом микрорайоне города Лянтора, проект большой, поэтому его решили разбить на три этапа. В этом году обустроят дорожки и освещение, – сообщила заместитель директора департамента, начальник управления жилищного хозяйства и экологии администрации Сургутского района Лариса Геложина.

Кроме того, в деревне Ляминой «ядром» поселения станет сквер со спортивными элементами как для детей, так и взрослых, а ещё арт-объекты и фотозона для новобрачных. В Нижнесортымском построят многофункциональную детскую площадку с зоной отдыха, в Ульт-Ягуне – кедропарк, а в Русскинской благоустроят событийную площадь и начнут создание арт-парка.