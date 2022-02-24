В Сургуте водитель иномарки въехал в столб Фото: УГИБДД России по ХМАО-Югре

В Сургуте 37-летний водитель автомобиля «Мерседес», не справился с управлением и въехал в металлический столб. Водитель получил травмы и его увезли в больницу.

Всего за сутки на территории округа зарегистрировано 3 дорожно-транспортных происшествия, в которых 3 человека получили травмы. Сотрудниками Госавтоинспекции задержано 11 водителей за управление транспортом в состоянии опьянения; 17 – за отказ от медицинского освидетельствования; 3 – за повторное управление транспортным средством с признаками опьянения; 17 водителей привлечены к ответственности за выезд на полосу встречного движения, 45 – за нарушение требований к перевозке детей.

ГИБДД Югры напоминает, что любое нарушение Правил дорожного движения может стать причиной тяжелых последствий и призывает участников дорожного движения к соблюдению ПДД.