Погода в Югре на 24 февраля 2022 года: днем потеплеет до +2 градусов

В Югре 24 февраля 2022 года будет облачно, ожидается мокрый снег. Ветер южный, юго-западный 5-10 м/с. Температура ночью -2, -7 °С, по восточным и северным районам -9, -14 °С, днем +2, -3 °С, местами до -8 °С.

В Ханты-Мансийске будет облачно. Небольшой, мокрый снег. Ветер южный, юго-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -3, -5 °С, днем потеплеет 0, +2 °С.

Подробный прогноз погоды смотрите в инфографике МЧС.

Погода в Югре 24 февраля 2022. Фото: ГУ МЧС по ХМАО-Югре

В день Власия начинались и скотские базары, когда можно было выгодно продать или купить корову. Власьевские морозы считались последними. В народе говорили: «Мороз запел - санный след оледенел»; «Прольет Власий маслица на дороги - зиме пора убирать ноги»; «Власий, сшиби рог с зимы».