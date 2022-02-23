Власти Югры поддерживают договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между РФ, ЛНР и ДНР Фото: Официальная страница Думы ХМАО – Югры

Власти Югры поддерживают ратификацию договоров о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Российской Федераций и ЛНР, а также ДНР.

Как сообщили в Думе округа, соответствующий вопрос вынесен на обсуждение депутатов фракции «Единая Россия» по предложению губернатора автономного округа Натальи Комаровой.

- Готовясь к очередному заседанию Думы автономного округа, на традиционной встрече Губернатора Югры с фракцией «Единая Россия» Наталья Владимировна Комарова предложила выступить в поддержку ратификации договоров. Самый оптимальный способ выразить свое мнение – рассмотреть вопрос на очередном заседании Думы Югры, принять соответствующее постановление и направить его Президенту России и Федеральному Собранию – отметил председатель Думы Югры Борис Хохряков.

Он также отметил, что они ведут подготовку проектов постановления Думы Югры и на Совете Думы внесут предложение о включении этого вопроса в повестку дня заседания.

Напомним, что заседание Думы Ханты-Мансийского автономного округа состоится 24 февраля в 16.00. Традиционно заседание будет транслироваться на сайте Думы.