В мультимедийном парке Сургута в честь празднования Дня защитника Отечества открылась выставка

В Сургуте открылась выставка 38 миниатюр самолетов и танков, которые участвовали в сражениях Первой Мировой войны «Броня на ладони»

В мультимедийном историческом парке «Россия - Моя история.Югра» в честь празднования Дня защитника Отечества открылась новая «Броня на ладони». Об этом сообщили в администрации Сургута.

Посетители выставки смогут увидеть 38 миниатюр самолетов и танков, которые участвовали в сражениях Первой Мировой войны. Модели военной техники воссоздали ученики школы № 26, под началом руководителя клуба исторической реконструкции «Арсенал» Сергея Кальтинова.

Выставка доступна для всех желающих, вход свободный. Она будет открыта до 20:00 по улице Мелик-Карамова, 4/4.