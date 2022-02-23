В Югре стартовал набор слушателей в школу социального предпринимательства Фото: Татьяна Коркина

В Югре стартовал набор слушателей в школу социального предпринимательства, в которой могут пройти обучение как начинающие, так и действующие предприниматели, представители некоммерческого сектора и югорчане, желающие реализовать свою социальную идею.

Слушатели курса научатся вести свое дело, даже не имея опыта, а помогут им в этом сертифицированные бизнес-тренеры, которые расскажут доступным языком об основах предпринимательской деятельности, тонкостях ведения бухгалтерии, особенностях налогового законодательства, формировании маркетинговой стратегии. В конце обучения человек получит готовый к запуску бизнес-проект, а социальные идеи, разработанные в Школе, получат дальнейшее сопровождение фонда «Мой Бизнес».

Занятия пройдут с 11 марта по 17 июня 2022 года в очно-заочном формате. Заявки на обучение можно подать на сайте школы социального предпринимательства.

Кстати, обучающий курс стартует уже в десятый раз, его слушателями стали около 2 тысяч югорчан. Частный детский сад, фитнес-клуб и спортивные секции, уход за пожилыми, творческие студии – все это социальные проекты. Они помогают людям и приносят предпринимателям доход.