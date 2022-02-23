Погода в Югре на 23 февраля 2022 года: небольшой снег Фото: Юлия Кучеренко

В Югре 23 февраля 2022 года будет облачно с прояснениями, ночью в отдельных районах, днем на большей части территории снег от небольшого до умеренного. Ветер юго-западный 6-11 м/с. Температура ночью -6, -11 °С, при прояснениях -12, -17 °С, днём 0, -5 °С.

В Ханты-Мансийске: Облачно с прояснениями, ночью без осадков, днем небольшой снег. Ветер юго-западный 6-11 м/с. Температура ночью -12, -14 °С, днем -2, -4 °С.

Подробный прогноз погоды смотрите в инфографике МЧС.

Погода в Югре 23 февраля 2022. Фото: ГУ МЧС по ХМАО-Югре

С этим днем связано несколько поговорок и присказок о погоде, например такая: «До Прохора старуха охала: ох, студено. Пришел Прохор да Влас: никак весна у нас?» (память святого Власа отмечается на следующий день). В то же время зимы еще остерегались и просили: «Лютуй, февраль, не лютуй, а на весну брови не хмурь». Впрочем, мороз, по мнению людей, и сам понимал, что властвовать ему оставалось недолго: «На Прохора и зима заохает, а февраль бушует, но весну чует».