Сургутянин получил больше 7 лет колонии за попытку сбыта крупной партии наркотиков в составе ОПГ Фото: Татьяна Коркина

Сотрудники ФСБ выяснили причастность жителя Сургута Белова Д.А. к организации межрегионального канала поставки наркотиков и их последующего сбыта на территории Югры. СУ СК России по ХМАО-Югре возбудило против него уголовное дело, он уже признал вину.

- Беглов Д.А. действовал в составе организованный группы из бывших сотрудников ОКОН ОМВД России по Сургутскому району. В результате оперативно-розыскного мероприятия "оперативный эксперимент" противоправная деятельность указанного лица пресечена при силовой поддержке УФСВНГ России по ХМАО-Югре, - отмечено в сообщении.

Сургутский районный суд признал его виновным в покушении на сбыт наркотиков, совершенных организованной группой. Мужчине назначено наказание в виде 7 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Приговор суда уже вступил в законную силу.