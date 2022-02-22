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Происшествия22 февраля 2022 11:46

Житель Нефтеюганска наказан за распространение наркотиков

Он признан виновным в покушении на незаконный сбыт запрещенных веществ
Виктория Терина
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Житель Нефтеюганска наказан за распространение наркотиков

Житель Нефтеюганска наказан за распространение наркотиков

Фото: Татьяна Коркина

В Югре состоялся суд над местным жителем, который признан виновным в покушении на незаконный сбыт наркотиков в крупном размере.

Как сообщили в прокуратуре округа, в 2018 году осужденный решил незаконно подзаработать и начал продавать наркотики, через «тайники» на территории Нефтеюганска. От незаконной продажи запрещенных веществ он получил 100 тысяч рублей.

- Нефтеюганский межрайонный прокурор обратился в суд с иском о взыскании в доход федерального бюджета денежных средств, полученных от продажи наркотических средств. Исковое заявление рассмотрено судом и удовлетворено, в доход Российской Федерации взысканы незаконно полученные денежные средства - прокомментировали в ведомстве.