Житель Нефтеюганска наказан за распространение наркотиков Фото: Татьяна Коркина

В Югре состоялся суд над местным жителем, который признан виновным в покушении на незаконный сбыт наркотиков в крупном размере.

Как сообщили в прокуратуре округа, в 2018 году осужденный решил незаконно подзаработать и начал продавать наркотики, через «тайники» на территории Нефтеюганска. От незаконной продажи запрещенных веществ он получил 100 тысяч рублей.

- Нефтеюганский межрайонный прокурор обратился в суд с иском о взыскании в доход федерального бюджета денежных средств, полученных от продажи наркотических средств. Исковое заявление рассмотрено судом и удовлетворено, в доход Российской Федерации взысканы незаконно полученные денежные средства - прокомментировали в ведомстве.