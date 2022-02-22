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Общество22 февраля 2022 11:14

В Нижневартовске строят уникальную школу с 3-D классом, бассейном и классом робототехники

Закончить строительство планируют в первом квартале 2023 года
Виктория Терина
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В Нижневартовске строят уникальную школу с 3-D классом, бассейном и классом робототехники Фото: Департамент общественных коммуникаций администрации Нижневартовска

В Нижневартовске строят уникальную школу с 3-D классом, бассейном и классом робототехники Фото: Департамент общественных коммуникаций администрации Нижневартовска

В квартале №25 Нижневартовска в рамках нацпроекта «Образование» продолжается строительство школы на 1 125 учащихся. Готовность объекта составляет 40%. Здание, где будет размещаться школа, возводят с применением механизмов концессионного соглашения.

- Всего на объекте сейчас задействовано 120 человек. Строение площадью в 22 тысячи квадратных метров состоит из 4 блок-секций, на каждом из которых ведутся строительные работы. Например, в первом блоке у нас уже установлены окна, запущено отопление, приступили к укладке плитки. Практически готовы спортивные залы, столовая. Сейчас ждем поставки лифтового оборудования, – рассказал инженер производственного отдела строительной компании Сергей Чернышов.

Строители обещают, что количество задействованных на объекте людей будет увеличиваться по мере необходимости. Закончить строительство планируют в первом квартале 2023 года. Готовая школа будет являться муниципальной собственностью. По условиям концессионного соглашения в течение пяти лет концессионером осуществляется техническая эксплуатация здания.

- Эта образовательная организация будет по своему уникальной. Здесь предусмотрено создание безбарьерной среды для учеников с ограниченными возможностями здоровья. Кроме того, в школе будет создан бассейн с пятью дорожками. Его характеристики таковы, что он подходит для проведения соревнований - рассказал заместитель главы города, директор департамента строительства администрации Нижневартовска Виктор Ситников.

Школа будет соответствовать требованиям Федерального государственного образовательного стандарта: 3-D классы, практические лаборатории, зал лечебной физкультуры, актовый зал, класс робототехники, музыки, хореографии и другими.