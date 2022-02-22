Югорчанин лишился денег, пытаясь купить буферный накопитель для котла

За сутки в Югре зарегистрировано 5 случаев мошенничества
Фото: Татьяна Коркина
За сутки в Югре зарегистрировано 5 случаев мошенничества. Югорчане потеряли больше 2,5 миллионов рублей.
Так, в Нижневартовске югорчанин лишился денег на сумму около 27 тысяч рублей, пытаясь купить буферный накопитель для котла на непроверенном сайте. Аналогичные ситуации произошли в Югорске и Мегионе.
Мошенники активно продолжают использовать подменные номера. По такой схеме обманули 39-летнего мужчину из Нижневартовска, ему позвонили псевдо сотрудники службы безопасности банка и полицейские. Под предлогом пресечения оформления кредита на его имя и сохранения денег, они убедили югорчанина следовать их инструкциям. Таким образом, югорчанин потерял 1,5 миллиона рублей.
По всем случаям возбуждены уголовные дела. Ведется расследование.