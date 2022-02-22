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Происшествия22 февраля 2022 10:43

Югорчанин лишился денег, пытаясь купить буферный накопитель для котла

За сутки в Югре зарегистрировано 5 случаев мошенничества
Виктория Терина
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За сутки в Югре зарегистрировано 5 случаев мошенничества

За сутки в Югре зарегистрировано 5 случаев мошенничества

Фото: Татьяна Коркина

За сутки в Югре зарегистрировано 5 случаев мошенничества. Югорчане потеряли больше 2,5 миллионов рублей.

Так, в Нижневартовске югорчанин лишился денег на сумму около 27 тысяч рублей, пытаясь купить буферный накопитель для котла на непроверенном сайте. Аналогичные ситуации произошли в Югорске и Мегионе.

Мошенники активно продолжают использовать подменные номера. По такой схеме обманули 39-летнего мужчину из Нижневартовска, ему позвонили псевдо сотрудники службы безопасности банка и полицейские. Под предлогом пресечения оформления кредита на его имя и сохранения денег, они убедили югорчанина следовать их инструкциям. Таким образом, югорчанин потерял 1,5 миллиона рублей.

По всем случаям возбуждены уголовные дела. Ведется расследование.