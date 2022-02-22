Коронавирус в Югре, последние новости на 22 февраля 2022 года: заразились 1 604 человека Фото: Татьяна Коркина

В Югре за сутки зарегистрирован 1 604 новых случаев COVID-19 в 18 муниципалитетах. За весь период зарегистрировано и лабораторно подтверждено 185 283 случая коронавируса.

За день случаи заражения подтверждены: в Нефтеюганске – 322; Нижневартовске – 215; Сургуте – 179; Ханты-Мансийске – 157; Нефтеюганском районе – 135; Югорске – 108; Нягани – 81; Урае – 81; Октябрьском районе – 58; Советском районе – 52; Когалыме – 43; Нижневартовском районе – 40; Сургутском районе – 37; Мегионе – 29; Ханты-Мансийском районе – 29; Пыть-Яхе – 17; Радужном – 13; Кондинском районе – 8.

На момент выявления у 1 575 наблюдались признаки ОРВИ, у 28 зафиксирована пневмония, у 1 человека коронавирус протекал бессимптомно. Контакт установлен в 1 604 случаях. За сутки на COVID-19 обследованы 3 234 человека, всего прошли обследование 3 087 555 человек.

Состояние 112 пациентов тяжелое, 66 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. За весь период от COVID-19 умерли 2 310 человек. За сутки вылечились 2 861 человек, за весь период пандемии от коронавируса выздоровели 143 659 югорчан.