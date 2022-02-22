Югорские медики спасли женщину, которая чуть не умерла от аллергии Фото: Департамент здравоохранения ХМАО - Югры

Югорские медики спасли женщину, которая стала задыхаться после приема лекарств. Как говорят медики, в некоторых случаях аллергия может привести к смертельному исходу. По словам врачей тревожный звонок на 103 поступил женщины, которая сообщила, что её мама стала задыхаться после приема лекарств, у нее опухло лицо, очень нужна скора.

Как стало известно позднее, пациентку в критическом состоянии обнаружила ее дочь, она и вызвала скорую. За две минуты до приезда «скорой» женщина перестала дышать. На момент прибытия бригады её пульс не определялся, у пациентки отсутствовали специфические реакции на раздражитель. По всем признакам было очевидно – развилась аллергическая реакция с тяжелым осложнением - анафилактический шок.

Счет шел на минуты, ведь при остановке кровообращения и отсутствии дыхания страдают все органы, но больше всего – головной мозг. После проведения комплекса реанимационных мероприятий состояние пациентки удалось стабилизировать. Женщину направили терапевтическое отделение Нижневартовской окружной клинической больницы и сейчас она идет на поправку.