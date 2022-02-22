В Сургуте задержали мужчин, которые украли строительные материалы из магазина

За сутки в Югре зарегистрировано 57 преступлений Фото: Татьяна Коркина

В Югре за сутки зарегистрировано 57 преступлений. Так, в Радужном мужчина, находясь на одном из месторождений, похитил 33 метра кабеля. Подозреваемый является работником компании, во время обыска полицейские нашли у него ножницы и отрезки кабеля.

В полицию Сургута обратился специалист строительного магазина и заявил о краже. Полицейские задержали двоих мужчин, которые украли строительные материалы и инструменты общей стоимостью почти 240 тысяч рублей. Один из них ранее судим за подделку документов. А теперь он оба находятся под подпиской о невыезде.

В Ханты-Мансийске полицейские задержали подозреваемую в краже из жилого балка, которой оказалась 34-летняя женщина. Она залезла в жилое помещение по улице Сельскохозяйственная и украла имущество: электрическую плитку, куртку, пластиковый тазик, продукты питания. Злоумышленница уже дала признательные показания.

Ещё одна кража раскрыта в Сургуте. Так, неработающая женщина, повредив окно в дачном домике, проникла внутрь и украла набор свёрел, кофеварку, строительный фен и мясорубка. Часть имущества она успела сдать в ломбард. Сейчас она находится под стражей.

По всем случаям возбуждены уголовные дела.