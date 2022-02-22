Истории ханты-мансийских фронтовиков расскажут на сцене КДЦ «Октябрь» Фото: Городской информационный центр

На сцене КДЦ «Октябрь» 23 февраля в 13:00 состоится театрализованный концерт «Письма, опаленные войной». Жители окружной столицы могут посетить концерт, купив билет в кассе культурно-досугового центра и на сайте kdc-hm.com. Также в программе участвует Пушкинская карта.

Концерт посвящен письмам земляков, написанных в период Великой Отечественной войны. Зрители услышат песни военных лет, в исполнении вокального ансамбля «Солисты Югры».

- Мы донесем до каждого зрителя – и особенно хочется донести до молодежи – тот героический подвиг, которым пронизана каждая строчка, написанная с мест сражения нашими фронтовиками. Мы покажем, как солдаты, идя на бой, прощаются со своими женами, с детьми, как просят родных о том, чтобы воспитали детей достойно - рассказала заведующая отделом художественного творчества КДЦ «Октябрь» Наталья Голубятникова.