В Нижневартовске появится больше 100 тысяч квадратных метров нового жилья Фото: "Официальный Нижневартовск"

В 2022 году в Нижневартовске появится около 100 тысяч квадратных метров жилья. Планы по возведению многоквартирных домов представители администрации муниципалитета обсудили с застройщиками на заседании оперативного штаба по строительству и благоустройству при главе города, которое состоялось впервые.

Жилье возводят четыре компании. Лидером остается ЗАО «Нижневартовскстройдеталь». В этом году оно возведет около 80 тысяч квадратных метров жилья в различных районах города.

- Сегодня ведется строительство на МЖК, а также в микрорайоне №16-П – завершим застройку этой территории в 2023 году. В микрорайоне №40 возводим первый дом, там уже идут работы по внутренней отделке. Для второго – производится монтаж конструкций, а для третьего – забиваются сваи. По пятому дому в микрорайоне №40 получено разрешение на строительство. Также мы начнем работы в начале июня в микрорайоне №21, а в квартале 9-Б – в мае-июне, – рассказала генеральный директор Лариса Бусел.