В Пыть-Яхе состоится суд над пьяной дебоширкой, которая напала на полицейского Фото: Татьяна Коркина

В Пыть-Яхе СУ СК России по ХМАО-Югре завершено расследование уголовного дела против 33-летней жительницы Свердловской области. Она обвиняется в нападении на полицейского.

Как сообщили в ведомстве, 14 января 2022 года около 5 часов, пьяная обвиняемая находилась у здания отдела полиции, куда её привезли для оформления административного правонарушения, связанного с нарушением общественного порядка в вагоне поезда «Нижневартовск-Волгоград». Женщина решила отомстить сотрудникам правоохранительных органов за привлечение к ответственности и высадку из поезда, напала полицейского и стала бить его кулаком по лицу и рукам.

Уголовное дело направлено в суд.