Югра
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Югра
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Югра
+10°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия22 февраля 2022 6:15

В Пыть-Яхе состоится суд над пьяной дебоширкой, которая напала на полицейского

Расследование уголовного дела завершено
Виктория Терина
КомментироватьОставить комментарий(0)
В Пыть-Яхе состоится суд над пьяной дебоширкой, которая напала на полицейского

В Пыть-Яхе состоится суд над пьяной дебоширкой, которая напала на полицейского

Фото: Татьяна Коркина

В Пыть-Яхе СУ СК России по ХМАО-Югре завершено расследование уголовного дела против 33-летней жительницы Свердловской области. Она обвиняется в нападении на полицейского.

Как сообщили в ведомстве, 14 января 2022 года около 5 часов, пьяная обвиняемая находилась у здания отдела полиции, куда её привезли для оформления административного правонарушения, связанного с нарушением общественного порядка в вагоне поезда «Нижневартовск-Волгоград». Женщина решила отомстить сотрудникам правоохранительных органов за привлечение к ответственности и высадку из поезда, напала полицейского и стала бить его кулаком по лицу и рукам.

Уголовное дело направлено в суд.