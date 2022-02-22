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Происшествия22 февраля 2022 3:27

Жительница Октябрьского района обрела долг по кредиту, поверив мошенникам

Возбуждено уголовное дело
Виктория Терина
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Жительница Октябрьского района обрела долг по кредиту, поверив мошенникам

Жительница Октябрьского района обрела долг по кредиту, поверив мошенникам

Фото: Юлия Кучеренко

В полицию Октябрьского района обратилась 38-летняя местная жительница с заявлением о том, что мошенники, представились сотрудниками центра «Госуслуг», и обманом украли её деньги.

Звонившие сообщили, что на имя югорчанки пытаются взять кредит и даже рассказали информацию о последних операциях на её счетах, потому сомнений в их словах у женщины не возникло. Затем женщине позвонили с официального номера полиции и представился следователем из Ханты-Мансийска. Номер телефона заявительница проверила через Интернет, но, не учла, что злоумышленники, используя программу «подмены номеров», могут позвонить с любого официального номера.

По рекомендации аферистов женщина установила на телефон переадресацию и сообщила злоумышленникам пароль, который пришел ей на телефон. В результате, на неё оформили кредит на 700 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело.